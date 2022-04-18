Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Война Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава Луганщины призывает выезжать из области как можно скорее

18 апреля 2022, 09:40

Глава Луганщины призывает выезжать из области как можно скорее

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай призывает всех жителей эвакуироваться.

«Можем констатировать, что наступление уже началось. Успейте спастись, пока мы можем Вам помочь», – написал Гайдай в Telegram.

Он объявил, что сегодня, 18 апреля, состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громады, Попасной.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15

Приволье: центральная площадь

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28

Рубежное: Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11

Горское: Дом культуры Украины, Гагарина 13а

Попасная: ул. Щербакова, 1а

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

17 апреля украинской власти не удалось договориться с российскими военными о прекращении огня для эвакуации населения из тех населенных пунктов, которые временно контролирует оккупант.

Еще по теме

Прочее
Эвакуация
Места
Луганская область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:08
России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►
21:56
Боевик Безлер принимает участие в войне: Опубликовал фото из Бердянска
10:24
«ДНР» заявила о 79 погибших и 323 раненых жителях за время эскалации на Донбассе
09:41
В Макеевке будут пить воду из ставка, а в Мариуполе может не остаться мужчин. Дайджест НД за день ►
16:52
Оккупанты репрессируют командиров, которые провалили задачи РФ в Украине
15:59
Россияне в ОРДЛО мобилизуют в ряды боевиков несовершеннолетних — Денисова
13:24
Закроют на въезд и выезд: Оккупанты хотят провести в Мариуполе 100%-ю фильтрацию мужчин
00:17
Деблокада Мариуполя и эксгумация тел. Дайджест НД за день ►
18:13
«ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников ОБСЕ
09:28
Россияне начали эксгумацию тел убитых мариупольцев
00:43
Пятидесятый день войны: «Москва» утонула, Луганщину хотят сравнять с землей. Дайджест НД за день ►
17:44
«ДНР» открыла «уголовное дело» против миссии ОБСЕ
17:15
«ДНР»: В Макеевке проверяют сообщение о минировании 11 объектов
00:39
«ДНР» собирается праздновать 9 мая в Мариуполе, у «Азова» — другие планы. Дайджест НД за день ►
14:03
«ДНР» открыла «уголовное дело» против Арестовича за «экстремизм»
все новости
10:52
Не менее 6 человек погибли от ракетных ударов по Львову
10:31
Защита Мариуполя не дает российским войскам усилиться по всем направлениям – британская разведка
09:40
Глава Луганщины призывает выезжать из области как можно скорее
09:10
Число детей в Украине, погибших от рук российских солдат, каждый день растет
09:08
Россияне ударили по спорткомплексу «Олимп» в Кременной Луганской области
09:07
Россия нанесла ракетные удары по Краматорску, Львову и Днепропетровщине
07:59
Появились снимки крейсера «Москва» во время пожара
07:52
Россияне тщетно пытались закрепиться в атакованных районах Донбасса — Генштаб ВСУ
07:23
«Укрзализныця» назначила 7 эвакуационных рейсов. Только один — с Донбасса
00:14
Зеленский призвал Запад ввести санкции за введение рублевой зоны на юге Украины
00:08
России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►
23:57
Зеленский рассказал о подготовке обороны Донбасса перед наступлением армии РФ
23:28
Двое погибших, четверо раненых в результате обстрелов на Донетчине за день — ОВА
21:56
Боевик Безлер принимает участие в войне: Опубликовал фото из Бердянска
20:38
Зеленский: Хочу, чтобы Макрон понял — это не война, а геноцид
все новости
ВИДЕО
России не удается наступление на Донбассе и полный захват Мариуполя. Дайджест НД за день ►
18 апреля, 00:08
В Макеевке будут пить воду из ставка, а в Мариуполе может не остаться мужчин. Дайджест НД за день ►
17 апреля, 09:41
Деблокада Мариуполя и эксгумация тел. Дайджест НД за день ►
16 апреля, 00:17

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция