Глава Луганщины призывает выезжать из области как можно скорее

Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай призывает всех жителей эвакуироваться.



«Можем констатировать, что наступление уже началось. Успейте спастись, пока мы можем Вам помочь», – написал Гайдай в Telegram.



Он объявил, что сегодня, 18 апреля, состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громады, Попасной.



Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15

Приволье: центральная площадь

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28

Рубежное: Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11

Горское: Дом культуры Украины, Гагарина 13а

Попасная: ул. Щербакова, 1а



Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

17 апреля украинской власти не удалось договориться с российскими военными о прекращении огня для эвакуации населения из тех населенных пунктов, которые временно контролирует оккупант.