Второй день подряд в Украине закрыты коридоры для эвакуации

В понедельник, 18 апреля, гуманитарные коридоры в Украине открыты не будут. Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



«Вчера мы вели долгие и сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара. Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт. Нижнее. Однако в нарушение международного гуманитарного права российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов. Поэтому из соображений безопасности было принято решение сегодня не открывать гуманитарные коридоры», – написала Верещук в Facebook.



Она отметила, что украинская сторона будет прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно быстрее.

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