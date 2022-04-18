Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с предложением обменять его на защитников Мариуполя

Народный депутат, лидер запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.



«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и [его] жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», — сказал Медведчук в видеообращении, обнародованном СБУ в понедельник.

О задержании Виктора Медведчука украинскими правоохранителями стало известно 12 апреля. Во время начала полномасштабного российского вторжения в конце февраля Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, под которым находился как подозреваемый в госизмене.



Президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос обмена Медведчука пока не решен, поскольку он не является гражданином России и не имеет отношения к «специальной военной операции».



Виктор Медведчук — пророссийский украинский политик и бизнесмен. Является кумом президента РФ Владимира Путина.