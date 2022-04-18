РФ удерживает порядка 20 тысяч человек в фильтрационных лагерях под Мариуполем, заявил советник мэра

Российские оккупанты удерживают не менее 20 тысяч украинцев в фильтрационных лагерях в районе Мариуполя. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.



«По обновленным данным на сегодняшний день оккупанты удерживают в фильтрационных лагерях по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 20 тысяч человек, препятствуя возможности эвакуироваться из-за умышленной затяжки и замедления поцедуры фильтрации», — рассказал Андрющенко.



Кроме того, по его словам, около 5-7 тысяч человек находятся в фильтрационном лагере в с. Безымянное на стадии подготовки к депортации.