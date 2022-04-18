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Путин присвоил почетное звание бригаде оккупантов, которые зверствовали в Буче

18 апреля 2022, 17:58

Путин присвоил почетное звание бригаде оккупантов, которые зверствовали в Буче

Президент России Владимир Путин присвоил звание «гвардейская» 64-й отдельной мотострелковой бригаде ВС России, которая принимала участие в боевых действиях в Украине.

Указ о о присвоении почетого звания размещен на официальном портале правовой информации Кремля.

В тексте документа отмечается, что звание гвардейской бригаде присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

По данным украинской разведки, именно эта бригада устроила геноцид в Буче под Киевом.

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