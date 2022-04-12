Более 400 жителей Бучи убили российские военные за время оккупации

Более 400 жителей Бучи убили за период оккупации города российские военные. Обновленные данные обнародовала Киевская областная военная администрация.



При этом цифры все еще не окончательные. Поиск и эксгумация тел погибших продолжается.

Украинские военнослужащие взяли под контроль всю Киевскую область в начале апреля. После этого начала открываться информация о тяжких преступлениях, совершенных российскими военными в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах.



Как рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук, почти все найденные в городе погибшие люди были застрелены.



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