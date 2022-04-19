Генштаб рассказал об активизации российского наступления на Донбассе

Российские войска начали наступление вдоль всей линии фронта на юге и востоке Украины. Усилия оккупантов сконцентрированы на прорыве обороны в Луганской и Донецкой областях, взятии Мариуполя и выходе на админграницы Херсонской области.



Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также отмечается, что в Запорожской области «идет сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах».



В Генштабе подчеркнули, что в течение предыдущих суток состоялась активизация нанесения ракетных ударов по объектам в западных областях.



На Слобожанском и Донецком операционных районах российская армия проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.



Враг продолжает переброску вооружения, военной техники в Украину из центральных и восточных регионов российской федерации. Наряду с боевыми подразделениями осуществляет переброску подразделений обеспечения.



Кроме того, «с целью усовершенствования системы материально-технического обеспечения», оккупанты развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники.

На Слобожанском направлении войска РФ продолжают частичную блокировку Харькова. По имеющейся у ВСУ информации, в целях организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, Россия осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК «Тор» в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.



На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий группировки на указанном направлении противник создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на выходе в админпределы Херсонской области. В целях улучшения тактического положения оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка. Противник не прекращает обстрел гражданских объектов в городе Николаеве.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не фиксируется.



Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины и разведки объектов на территории Украины.



Украинские военные отметили, что на территории Донецкой и Луганской областей украинскими военными за минувшие сутки отбиты 7 атак врага, уничтожены 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом. Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены 7 воздушных целей: один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты.