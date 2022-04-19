Песков: В Кремле нет реакции на обращение Медведчука

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет реакции на обращение нардепа, лидер запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука к президентам России и Украины. Об этом пишет российский «Интерфакс».



Ранее СБУ обнародовала видеообращении Медведчука, в котором он обратился с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

О задержании Виктора Медведчука украинскими правоохранителями стало известно 12 апреля. Во время начала полномасштабного российского вторжения в конце февраля Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, под которым находился как подозреваемый в госизмене.



Президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос обмена Медведчука пока не решен, поскольку он не является гражданином России и не имеет отношения к «специальной военной операции».



Виктор Медведчук — пророссийский украинский политик и бизнесмен. Является кумом президента РФ Владимира Путина.