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ФРГ изучает список запрошенного Украиной оружия

19 апреля 2022, 20:57

ФРГ изучает список запрошенного Украиной оружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия изучает список оружия, которое запросила Украина, и планирует «выяснить, что можно поставить быстро». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Списки включают противотанковое оружие и оружие воздушной обороны», — сказал Шольц журналистам во вторник в Берлине по итогам видеоконференции с президентом США Джо Байденом и другими лидерами стран G7.

По его словам, следует поставлять оружие, которым украинская армия уже умеет пользоваться. Канцлер подчеркнул при этом, что возможности ФРГ поставлять оружие «почти исчерпаны».

Шольц также заявил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт в Украине.

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