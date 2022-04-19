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Зеленский призвал жителей захваченных территорий не сотрудничать с оккупантами

19 апреля 2022, 23:20

Зеленский призвал жителей захваченных территорий не сотрудничать с оккупантами

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно захваченных территорий не сотрудничать с оккупантами, что позволит быстрее вернуться к «нормальной жизни».

«На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя что- то , что можно подать в России как готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами», — рассказал президент в видеообращении.

По словам Зеленского, «выглядит это жалко».

«После 55 дней войны оккупантам удалось перетащить на свою сторону разве что некоторых маргиналов . Ситуация вполне понятна — украинцы во всех регионах нашей государства поддерживают украинское национальное единство. Поддерживают нашу национальную государственность», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «благодарен всем жителям временно оккупированных городов , временно оккупированных громад — Херсона, Каховки, Мелитополя и всех других наших громад — за эту четкую позицию».

«Никакого сотрудничества с оккупантами! Никакой поддержки коллаборантам! Чем более принципиальными мы будем , чем более принципиальными будете вы, тем быстрее вернется нормальная жизнь», — резюмировал президент.

Накануне мэр Херсона Игорь Колыхаев призвал центральную власть объяснить, как местной администрации работать в условиях российской оккупации.

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