Зеленский призвал жителей захваченных территорий не сотрудничать с оккупантами

Президент Владимир Зеленский призвал жителей временно захваченных территорий не сотрудничать с оккупантами, что позволит быстрее вернуться к «нормальной жизни».



«На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя что- то , что можно подать в России как готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами», — рассказал президент в видеообращении.



По словам Зеленского, «выглядит это жалко».



«После 55 дней войны оккупантам удалось перетащить на свою сторону разве что некоторых маргиналов . Ситуация вполне понятна — украинцы во всех регионах нашей государства поддерживают украинское национальное единство. Поддерживают нашу национальную государственность», — сказал глава государства.



Он подчеркнул, что «благодарен всем жителям временно оккупированных городов , временно оккупированных громад — Херсона, Каховки, Мелитополя и всех других наших громад — за эту четкую позицию».



«Никакого сотрудничества с оккупантами! Никакой поддержки коллаборантам! Чем более принципиальными мы будем , чем более принципиальными будете вы, тем быстрее вернется нормальная жизнь», — резюмировал президент.

Накануне мэр Херсона Игорь Колыхаев призвал центральную власть объяснить, как местной администрации работать в условиях российской оккупации.