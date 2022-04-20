«ДНР» просит ООН доставить гуманитарную помощь

Агентства ООН, которые работают на подконтрольной группировке «ДНР» территории, уведомлены о безопасных вариантах доставки гуманитарной помощи. Об этом заявила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова в эфире телеканала «Россия 24».



По ее словам, для этого не требуется перемирие, которое предложил ввести генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



Представительница «ДНР» негативно отнеслась к инициативе Гутерриша. Она считает, что украинские войска используют «режим тишины» для перегруппировки.



Накануне генсек ООН Гутерриш предложил России и Украине устроить гуманитарное перемирие с 21 по 24 апреля в связи с празднованием православными христианами Пасхи. По его словам, гуманитарная пауза позволит обеспечить безопасную доставку помощи в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

На подконтрольной «ДНР» территории сложилась сложная гуманитарная ситуация из-за отсутствия водоснабжения. Также ситуацию осложняет принудительная мобилизация мужчин призывного возраста в ряды боевиков «ДНР».