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ЕС и МИД Украины поддерживают инициативу ООН «гуманитарной паузы» на Пасху. Россия - нет

20 апреля 2022, 18:47

ЕС и МИД Украины поддерживают инициативу ООН «гуманитарной паузы» на Пасху. Россия - нет

Министерство иностранных дел Украины поддерживает инициативу ООН установить Пасхальную четырехдневную «гуманитарную паузу» в Украине. Об этом говорится в комментарии ведомства.

«Гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя. Высоко ценим готовность ООН обеспечить доставку крайне необходимой гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины при достижении "режима тишины"», - говорится в сообщении.

В МИД настаивают, что Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения.

В министерстве также напомнили, что блокады российскими военными украинских городов, в частности, Мариуполя, еще больше обостряют и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям.

«Россия должна немедленно прекратить эти блокады. Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход гражданских лиц, спасающихся от агрессии и насилия», - подчеркнули в министерстве.

В Евросоюзе поддерживают призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить боевые действия в Украине на Страстную неделю Пасхи с 21 по 24 апреля, чтобы открыть гуманитарные коридоры. Об этом сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано на брифинге 20 апреля, передает «Интерфакс-Украина».

При этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскритиковал идею с пасхальным перемирием.

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Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину прекратить боевые действия с 21 по 24 апреля, чтобы организовать пасхальную гуманитарную «тишину».

Он отметил, что ООН готова направить гуманитарную помощь на восток Украины во время этой гуманитарной паузы. Организация, по словам генсека, уже предоставила подробные планы по гумдопомощи обеим сторонам.

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