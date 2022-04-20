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Зеленский: Украина готова обменять российских военнопленных на жителей и защитников Мариуполя

20 апреля 2022, 19:23

Зеленский: Украина готова обменять российских военнопленных на жителей и защитников Мариуполя

Украина готова обменять российских военнопленных на безопасный проход по гуманитарному коридору мирных жителей и защитников Мариуполя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем в Киеве.

«Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей. Российских военных, которых они оставили. И трупы они оставили, и раненых оставили. Поэтому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что «это такая же правда, как и то, что я готов к диалогу за последние три года относительно конца войны с президентом РФ».

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