Зеленский: Украина готова обменять российских военнопленных на жителей и защитников Мариуполя

Украина готова обменять российских военнопленных на безопасный проход по гуманитарному коридору мирных жителей и защитников Мариуполя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем в Киеве.



«Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей. Российских военных, которых они оставили. И трупы они оставили, и раненых оставили. Поэтому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что «это такая же правда, как и то, что я готов к диалогу за последние три года относительно конца войны с президентом РФ».