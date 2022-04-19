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Зеленский: Мы не слышим ответа РФ по обмену жителей и защитников Мариуполя на Медведчука

19 апреля 2022, 23:42

Зеленский: Мы не слышим ответа РФ по обмену жителей и защитников Мариуполя на Медведчука

Президент Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему не слышен ответ российской стороны на предложение обмена мирных жителей и защитников Мариуполя на арестованного нардепа Виктора Медведчука.

«Ситуация в Мариуполе остается без изменений. Максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарный коридор и спасти людей. Наших людей. Жителей, которые оказались в руках оккупантов. Их стараются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Судьба, как минимум, десятков тысяч мариупольцев, которые ранее были перемещены на территорию подконтрольную России, не известна», — рассказал Зеленский в видеообращении.

Он добавил: «К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя».

Президент подчеркнул, что на это молчание стоит обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией.

«Когда будет решаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. Это лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией», — подытожил Зеленский.

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О задержании Виктора Медведчука украинскими правоохранителями стало известно 12 апреля. Во время начала полномасштабного российского вторжения в конце февраля Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, под которым находился как подозреваемый в госизмене.

Президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных.

Позже, 18 апреля, СБУ опубликовала видео, на котором Медведчук обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. 

19 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет реакции на обращение.

Виктор Медведчук — народный депутат, лидер запрещенной в Украине партии ОПЗЖ . Является кумом президента РФ Владимира Путина.

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