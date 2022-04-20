Генсек ООН запросил встречу с Зеленским и Путиным

Генсек ООН Антониу Гутерриш попросил президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского принять его в Москве и Киеве. Об этом сообщил в среду представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик, передает «Интерфакс-Украина».



«Вчера днем отдельные письма вручили постпредствам РФ и Украины. В этих письмах генсек попросил президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского — принять его в Киеве», — заявил Дюжжарик во время пресс-брифинга.



Он отметил, что, Гутерриш хотел бы обсудить с двумя президентами срочные меры по установлению мира в Украине, а также будущее многосторонних отношений.



Ранее на этой неделе генсек ООН призвал Россию и Украину прекратить боевые действия в страстную неделю с 21 по 24 апреля.