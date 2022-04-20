США расширили санкционный список против Москвы. В него вошла первый зампреда Центробанка РФ

Минфин США расширил «черный список» физических и юридических лиц в отношении России, сообщается в заявлении ведомства.



В частности, санкции вводятся против первой зампредседателя Центробанка РФ Ксении Юдаевой и председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова. Кроме них, в санкционный список внесены еще 27 физлиц.



Санкции вводятся также против 40 юридических лиц, включая Общество содействия русскому историческому просвещению «Царьград» и связанные с ним структуры, а также ПАО Транскапиталбанка и АО Инвестторгбанк.