США готовят еще один пакет военной помощи Украине на $800 млн

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о предоставлении дополнительной военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN.



Отмечается, что во вторник президент Джо Байден сказал, что США планируют отправить в Украину больше артиллерии.



Чиновник администрации сообщил, что новый пакет военной помощи может быть утвержден в течение ближайших 36 часов. Другой представитель Белого дома отметил, что сроки не определены, и решение может быть принято в ближайшие дни.



Чиновник администрации рассказал, что США намерены как можно быстрее предоставить помощь Украине, поскольку война находится в критической стадии и Россия планирует усилить агрессивное наступление на Восточную Украину. Более открытая местность в этом регионе благоприятствует использованию артиллерии и систем дальнего действия, поэтому администрация сделала ставку на быстрое развертывание таких систем по мере того, как боевые действия перемещаются из Киева в регион Донбасса. Этот регион также граничит с Россией, что позволяет российским войскам поддерживать более короткие пути снабжения, необходимые для наступления.



Ранее администрация Байдена утвердила пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, который включает средства артиллерии и противоартиллерийские радары.