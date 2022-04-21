Из Мариуполя вчера удалось выехать четырем эвакуационным автобусам

Из Мариуполя в среду, 20 апреля, по гуманитарному коридору удалось выехать четырем эвакуационным автобусам. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье», — отметила Верещук.



Она добавила, что сегодня продолжится эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра «Порт-Сити» в 14:00.



«Ситуация безопасности сложная. Возможны изменения. Прошу следить за официальными сообщениями», — подчеркнула вице-премьер.

Читайте также: Из Мариуполя сегодня смогли эвакуироваться не все желающие