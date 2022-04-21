Жители ОРДЛО оформляют в России выплаты для беженцев и сразу возвращаются обратно

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей приезжают в Ростовскую область, чтобы оформить выплаты для беженцев и в тот же день стараются вернуться назад. Об этом пишет издание «Кавказский узел».



В частности, в городе Красный Сулин Ростовской области до 100 жителей Донбасса в день оформляют документы на выплату материальной помощи для беженцев.



«Приехавшие из ДНР и ЛНР стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать назад, так как не хотят надолго оставлять свои дома. Погрануправление ФСБ по Ростовской области ежедневно сообщает данные о числе пересекших границу Ростовской области жителей Донбасса. Так, 19 апреля пограничники сообщили, что за сутки в Ростовскую область въехали 13,5 тысячи жителей ЛНР и ДНР», — пишет издание.



Многие жители ОРДЛО признаются, что приезжают только за получением материальной помощи, но переезжать в Россию не собираются, пока дома относительно спокойно.



«В России хотим оформить получение по 10 тысяч и уедем сразу домой. Я сама родилась в России в Ставропольском крае, но уже как 40 лет живу в Луганской области. Муж оттуда, дети там родились, дом там, хозяйство, поэтому переезжать в Россию смысла нет, там у нас всё. Это сейчас приехали, так как соседи посоветовали, мы первый раз сегодня. Кроме помощи в 10 тысяч, нам ничего не пообещали. Дома тоже сейчас не помогают», — рассказала жительница ОРЛО Галина.



Люди приезжают как на своем транспорте, так и с частными перевозчиками. Проезд стоит 1500 — 3000 российских рублей.



«У меня российский паспорт и прописка российская, но живу в Луганске. На спецоперацию меня не забрали, так как я гражданин России. Людей сюда привожу почти каждый день, беру небольшую плату, чтобы бензин окупился, амортизация, ну и себе на жизнь немного», — рассказал один из перевозчиков.



Светлана из Свердловска, который находится недалеко от границы с Россией, приехала в Красный Сулин за 1500 рублей. По ее словам, приехать за получением матпомощи вынудил рост цен.



«У нас сейчас все спокойно, но жизнь сложная. Цены на все растут, все дорого, поэтому и приехали оформлять по 10 тысяч, хоть какая-то помощь. Правда, я сегодня первый раз приехала, а моя знакомая оформила еще два месяца назад, но пока, говорит, ничего не получила. 1500 отдали за дорогу, а получим или нет — не знаем. Сегодня оформим все бумаги, и сразу уеду назад, оставаться тут не собираюсь, там доме, — рассказала женщина.



В администрации Красного Сулина говорят, что по шесть дней в неделю принимают до 100 человек из Донбасса в день.