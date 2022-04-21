Российские оккупанты намерены вывезти зерно из зернохранилищ на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Это может вызвать голод не только в Украине, но и в мире, заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



«Жители временно оккупированных территорий АР Крым сообщают, что в последнее время они заметили увеличение количества грузовых поездов, на вагонах которых написано "зерно". Все они принадлежат "северо-кавказской железной дороге". Поезда направляются к железнодорожным станциям, граничащим с Херсонской областью. ВОТ АР Крым своих запасов зерновых для вывоза в таком количестве нет», — написала Денисова в Facebook.



Омбудсвумен отметила, что Херсонщина и Запорожская область дают большие урожаи зерновых и в настоящее время там размещено большое количество зернохранилищ, потому агрессор, очевидно, намерен вывезти украинское зерно.



«Несколько недель назад рашисты уже похитили зерно из Бердянского порта. Очевидцы из АР Крым сообщают, что на полуострове началась продажа овощей, вывезенных с временно оккупированной территории Херсона. Вывоз зерна и продуктов питания с оккупированных территорий является нарушением статьи 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны», — подчеркивает Денисова.



Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты нарушений России прав человека в Украине.