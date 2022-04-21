В Северодонецке уничтожены все продовольственные склады, сообщила Луганская ОВА

Последствия обстрелов в Луганской области. Фото: Луганская ОВА

В Северодонецке в результате российских обстрелов уничтожены все продовольственные склады, разрушены дома в Рубежном и Новодружеске. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Дома в Рубежном и Новодружеске разрушены российской армией, спасены пять человек, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада», — рассказал он.



Гайдай подчеркнул, что значительная часть разрушений возникла в Рубежном и Новодружеске за последние сутки. По его словам, в этих городах для проживания непригодны еще пять домов, «не говоря уже об инфраструктуре».



Глава ОВА также отметил, что в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада.



«Россияне их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов. Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях», — добавил Гайдай.