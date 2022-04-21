Верещук об эвакуации из Мариуполя: Россия не выполняет взятые на себя обязательства

Россия не выполнила взятые на себя в ходе переговоров с Украиной обязательства и заблокировала выезд автобусов с гражданским населением из осажденного Мариуполя. Об этом заявила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает «Радио Свобода».



«В течение дня, когда людей не выпускают, когда автобусы не едут и не происходит эвакуация, это нарушение Россией взятых на себя гарантий. И об этом нужно все время говорить», - заявила она.



Кроме того, министр рассказала, что накануне, когда сторонам также удалось договориться об открытии гумкоридора из Мариуполя, оккупанты заглушили мобильную связь, в связи с чем большинство находящихся в городе гражданских лиц не могли узнать об эвакуации.



В свою очередь, мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что 79 горожан, которым в среду таки удалось вырваться из осажденного россиянами города, уже прибыли в Запорожье.