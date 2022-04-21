Россия отказалась от пасхального перемирия — Зеленский

Россия отказалась от установления режима прекращения огня на Пасху. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.



«К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из самых радостных и важных праздников. Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть», — сообщил глава государства.