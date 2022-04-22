Минобороны: План России по контролю над восточной и южной Украины - империализм

В Министерстве обороны Украины назвали российский план по установке контроля над восточной и южной Украиной империализмом. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.



«Они перестали это скрывать. Сегодня командование российских мародеров, насильников и убийц признало, что целью "второй фазы" войны является не победа над мифическими нацистами, а просто оккупация востока и юга Украины. Империализм как он есть», – говорится в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев называл цели второй фазы «спецоперации» - полный контроль над Донбассом и южными регионами Украины, обеспечить коридор в Крым.