Минобороны РФ назвало цели: Контроль над Донбассом и югом Украины, коридор в Крым

Вооруженные силы России планируют установить полный контроль над Донбассом и южными регионами Украины, обеспечить коридор в Крым.



Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, называя цели второй фазы «спецоперации».



Он добавил, что контроль над югом Украины даст вооруженным силам РФ еще один выход в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».



По словам Миннекаева, вторая фаза «началась буквально два дня назад».

Россия ведет полномасштабную войну против Украины с 24 февраля.