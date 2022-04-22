Оккупанты ударили ракетой по складам под Харьковом

Сегодня российские захватчики нанесли ракетный удар по складам в Харьковском районе. В результате возник пожар, сообщает главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.



Сообщение о пожаре в здании со складскими помещениями, вызванном попаданием ракеты, поступило около 11 часов дня.



«Горели 4 грузовых автомобиля и частично складское здание. Площадь пожара составила около 500 кв.м. На месте происшествия работали 13 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава ГСЧС», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, один человек погиб и 6 человек пострадали.



Пожар удалось локализовать в 12:00 и полностью потушить в 12:45.