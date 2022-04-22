На Луганщине 12 человекам сообщено о подозрении в коллаборационизме

В Луганской области правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме 12 человекам. Об этом проинформировал Офис генпрокурора.



«По данным следствия, при временной оккупации территории Старобельского района Луганской области 7 местных жителей добровольно согласились на занятие руководящих должностей в незаконно созданных Старобельской, Марковской, Беловодской и Новопсковской "райадминистрациях ЛНР". Также 5 граждан стали служащими так называемых "прокуратур" Старобельского и Марковского района "ЛНР"», — говорится в сообщении.



Этим людям сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).



«В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения», — добавили в Офисе генпрокурора.