На территории «Азовстали» остаются сотни мирных жителей — замкомандира «Азова»

На территории завода «Азовсталь», которую продолжают атаковать российские войска, остаются сотни мирных жителей. Об этом рассказал заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар в комментарии ВВС.



«С воздуха на нас сбрасывают мощные бомбы, идут постоянные авиаудары, стреляют артиллерийские системы залпового огня, стреляет ствольная артиллерия, прорывалась военная техника при поддержке танков, БТРов, БМП, большое количество пехоты пытались прорваться к нам, у них ничего не получилось», — описал ситуацию Паламар.



Он отметил, что было уничтожена военная техника россиян, много вражеской пехоты, штурмы оккупантам не удались.



По его словам, на «Азовстали» от бомбардировок много завалов, территория завода практически разрушена. Есть раненые и убитые, среди гражданских также.



Паламар рассказал, что в подвалах заводских помещений продолжают находиться мирные жители. Там есть и маленькие дети, возрастом от нескольких месяцев, в частности, в одном из бункеров остаются 17 детей и до 80 гражданских. Всего на территории завода, по его словам, находятся сотни гражданских.



Он также заявил, что защитники Мариуполя не планируют сдаваться, но готовы выйти из города со своим оружием при условии, что договоренность об этом гарантируют третьи страны.



«В плен мы сдаваться не будем, мы будем воевать. Мы рассматриваем только вариант выйти с территории Мариуполя, пойти в безопасное место со своим стрелковым оружием. Что касается обмена на гражданских, мы знаем, что все заявления и гарантии России ничего не стоят, поэтому мы и настаиваем на том, чтобы была третья сторона, которая сможет прогарантировать их безопасность», — сказал замкомандира «Азова».