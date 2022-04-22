Денисова: На «Азовстали» у мирных жителей и раненых военных заканчивается вода

У жителей Мариуполя и раненых военных, которые находятся в укрытии на комбинате «Азовсталь», заканчивается вода. Об этом сообщила Уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова.



По ее словам, в укрытиях комбината находятся около 1000 мирных жителей, среди которых пожилые люди, женщины, много детей, в т.ч. младенцев и около 500 раненых военных.



«У них заканчивается питьевая вода, мало еды, люди из бомбоубежища совсем не видят солнечного света. Дети на грани истощения и нуждаются в всесторонней помощи», - написала Денисова.

20 апреля украинские военные, которые удерживают «Азовсталь», заявили о готовности выйти из Мариуполя в связи со сложившейся критической ситуацией. При этом украинские военные готовы покинуть город только с оружием и при международном посредничестве. Для согласования эвакуации военных и мирных жителей, которые укрываются на заводе, было предложено провести раунд переговоров в Мариуполе межу украинской и российской делегациями. Представители украинской стороны уже согласились приехать в город на переговоры.