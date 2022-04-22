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Военные преступления РФ: На Изюмщине нашли сожженные тела замученных мирных жителей

22 апреля 2022, 23:25

Военные преступления РФ: На Изюмщине нашли сожженные тела замученных мирных жителей

На Харьковщине обнаружили очередные свидетельства зверств российских оккупантов, сообщает Харьковская областная прокуратура.

«По данным следствия, 22 апреля после освобождения села Гусаровки Изюмского района от российских захватчиков в подвальном помещении одного из домов найдены трупы двух человек — мужчины и женщины. Установлено, что во время оккупации российские военнослужащие пытали мужчину и женщину. После этого оккупанты сожгли их тела», — говорится в сообщении.

В связи с этим случаем начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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