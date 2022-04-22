23 апреля есть вероятность открытия гуманитарного коридора из Мариуполя — Верещук

В субботу, 23 апреля, есть вероятность открытия гуманитарного коридора из Мариуполя для эвакуации гражданского населения. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Обращаюсь к нашим гражданским, которые ждут эвакуации из Мариуполя: есть вероятность, что завтра мы сможем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Точка сбора та же: на кольце возле торгового центра "Порт-Сити". Время сбора — в 10:00», — написала Верещук в своем телеграм-канале.



Она предупредила, что в субботу с утра мариупольцам нужно следить за официальными сообщениями.



«Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены. Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится», — добавила Верещук.