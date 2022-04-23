На сегодня объявлена эвакуация из Мариуполя в Запорожье

Сегодня, 23 апреля, будет проводиться эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.



Сбор и посадка людей в транспорт начнется в 11:00.



«Женщины, дети и люди пожилого возраста садятся в автобусы — бульвар Шевченко на кольце возле ТРЦ "Порт-Сити"», — говорится в сообщении.



Выезд колонны в 12:00 по маршруту: Мариуполь — Мангуш — Бердянск — Токмак — Орехов — Запорожье.



«Обращаемся к мариупольцам, которые уже уехали и сегодня находятся в безопасности. Если у вас остались родственники в Мариуполе, старайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно», — добавили в горсовете.