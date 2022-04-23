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Зеленский: Если будут уничтожены люди в Мариуполе и проведен псевдореферендум, Украина выйдет из переговоров с РФ

Обновлено
23 апреля 2022, 20:14

Зеленский: Если будут уничтожены люди в Мариуполе и проведен псевдореферендум, Украина выйдет из переговоров с РФ

Пресс-конференция Владимира Зеленского. Скриншот Пресс-конференция Владимира Зеленского. Скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил о желании окончить войну с Россией и высказался за дипломатический путь ее завершения.

«Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть путь дипломатический, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже, если это сложно, это может остановить потерю тысяч, десятков тысяч, а с такими соседями сотни тысяч, а может даже миллионы жертв. Этого не хочется. И любой лидер, хотел бы он этого лично или не хотел, не имеет права субъективно отменять дипломатический путь», — сказал Зеленский на пресс-конференции, которая проходит в Киевском метрополитене.

Зеленский подчеркнул, что не боится встречи с президентом России Владимиром Путиным.

При этом президент Украины предостерег, что «если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен референдум, псевдореферендум, по новым всяким республикам — Украина выйдет из любых переговорных процессов».

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Зеленский также рассказал, что самые актуальные вопросы в переговорах с Россией — «это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма». «Все остальное — это политические понты», — подчеркнул президент.

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