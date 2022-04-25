«ДНР» не собирается восстанавливать «Азовсталь» в Мариуполе

Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстановлен. Об этом заявил самопровозглашенный «мэр» города от группировки «ДНР» Константин Иващенко.



«К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были», — сказал он российскому сайту «Известия», отвечая на вопрос, правда ли, что завод «Азовсталь» не будут восстанавливать.



При этом Иващенко предположил, что Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и предприятие «Азовмаш» будут восстановлены.

Российские силы установили контроль над Мариуполем за исключением «Азовстали», где продолжают находится украинские военные и мирные жители. Оккупанты продолжают обстреливать предприятие.



Украинская разведка не исключает, что войска РФ используют химическое оружие для «выкуривания» людей.



Украинская сторона призывает обеспечить безопасный гуманитарный коридор для выхода людей с «Азовстали».