Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских военных и мирных жителей, которые укрываются на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



По последним данным украинской разведки, во избежание потерь среди военнослужащих вооруженных сил РФ могут быть реализованы так называемое «выкуривание» украинских военных и мирных жителей из помещений предприятия.



Для этого, как сообщает ГУР МО, российское руководство планирует наносить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами — носителям боевых ядовитых веществ. Параллельно российским подразделениям «войск радиационной, химической и биологической защиты» будут применяться аэрозоли с химическим оружием, утверждает разведка.



ГУР считает, что слова президента РФ Владимира Путина в обнародованном СМИ видеофрагменте разговора с министром обороны были вырваны из контекста. «Фразу о "занятии осады подступов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела" следует воспринимать именно в контексте — не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности после применения химического оружия», — заявили в украинской разведке.



Дополнительными подтверждениями планов Кремля по применению химического оружия в ГУР называют: «работу на опережение» — распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия; подбор и инспекция возможных мест хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.