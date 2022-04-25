РФ ограничит население Мариуполя до необходимого для обслуживания порта, заявили в мэрии

Россия планирует ограничить в численности население Мариуполя до количества, которе необходимо для обслуживании морского порта. Такую точку зрения озвучил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Фактически, оккупанты не скрывают своих намерений — ограничить в численности населения Мариуполя, расселить преимущественно в районе морского порта для обеспечения его обслуживания», — пишет он.



Андрющенко отметил, что «с самого начала мы отмечали, что единственной и главной целью контроля над Мариуполем является доступ к порту, как самого глубоко на Азовском море». «И обустройство там военной базы», — добавил он.



По его словам, все это должно обслуживать ограниченное количество населения. «Теперь мы видим тенденцию к подтверждению и реализации», — подчеркнул советник мэра.



Андрющенко также сообщил, что оккупанты продолжают депортацию мариупольцев. Так, в Пасху из Мариуполя депортировали в Россию 149 человек, из которых 23 — дети. «Все срывы реальной эвакуации в Украину приводят к усилению депортации мариупольцев», — подчеркнул он.