Офис генпрокурора: В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 217 детей

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 217 детей, 391 ребенок ранен. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.



«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - отметили в ведомстве.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 127, Киевской - 114, Харьковской - 93, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.



«25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в г. Лиман Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет», - добавили в Офисе.



В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов получили повреждения 1508 учебных заведений. При этом 102 из них полностью разрушены.