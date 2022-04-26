«ДНР» будет выдавать медали за «освобождение Мариуполя»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин учредил медаль «За освобождение Мариуполя». Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Выдавать «награду» будут тем, кто участвовал в штурме и осаде Мариуполя в период с 25 февраля по 21 апреля 2022 года.



Утверждается, что медаль изготавливается из металла серебристого цвета. На лицевой стороне – надпись «За освобождение Мариуполя», красная пятиконечная звезда с расходящимися лучами, якорь и две лавровых ветви; на оборотной стороне выбита дата 21 апреля 2022 года.