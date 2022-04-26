Оккупанты вывозят в Донецк фонды мариупольских музеев

Российские захватчики вывозят в подконтрольный «ДНР» Донецк фонды музеев Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.



По его словам, наиболее ценные экспонаты потом хотят отправить в Россию.



«Прямо сейчас оккупанты разграбляют архивный и культурный фонды Мариупольских музеев. Сообщают о намерении все вывезти в Донецк, а затем после оценки "отправить наиболее ценные экспонаты на экспозицию в Россию". Россия — страна официального грабежа», — написал Андрющенко.