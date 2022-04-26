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Генсек ООН заявил Путину, что считает происходящее в Украине вторжением

26 апреля 2022, 20:33

Генсек ООН заявил Путину, что считает происходящее в Украине вторжением

Нарушение территориальной целостности Украины не соответствует уставу ООН, и в организации произошедшее считают вторжением России. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины», — сказал Гутерриш Путину.

Он также отметил, что претензии, которые есть у России в отношении Украины и системы европейской безопасности, нужно разрешить, руководствуясь уставом ООН.

«Я понимаю недовольство, которое у вас есть. С нашей точки зрения, эти недовольства необходимо разрешать, основываясь на разных инструментах, предложенных уставом ООН», — подчеркнул Гутерриш.

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