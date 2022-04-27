Минреинтеграции: Переселенцы из Донетчины и Луганщины гарантированно получат денежную помощь

Переселенцы, зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской областей, получат денежную помощь от государства с 1 мая. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Все громады Донецкой и Луганской областей вошли в Перечень территориальных громад, находящихся в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокаде). Так что с 1 мая внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в громадах Донецкой и Луганской областей, гарантированно получат денежную помощь от государства», — говорится в сообщении.



В Минреинтеграции напомнили, что перечень территориальных громад, утвержденный приказом министерства, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты, не является фиксированным документом — он обновляется регулярно.