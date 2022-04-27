«Л-ДНР» на май готовит «референдум» о присоединении к России — СМИ

Группировки «Л-ДНР» готовят «референдумы» о присоединении к России, а в оккупированном Херсоне захватчики готовят проведение «референдума» о независимости от Украины. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.



«Три источника "Медузы", близких к администрации президента России (АП), сообщили, что в середине мая в "ЛНР" и "ДНР" могут пройти референдумы о присоединении самопровозглашенных республик к РФ. Два собеседника даже назвали даты готовящихся референдумов — 14 и 15 мая 2022 года. Предполагается, что республики могут официально присоединить в границах, признанных РФ 21 февраля — то есть в "исторических" границах Донецкой и Луганской областей Украины (при этом многие крупные населенные пункты там по-прежнему контролирует Киев)», — пишет издание.



В эти же даты, по информации источников, может пройти «референдум» и в Херсонской области, которую частично оккупировала Россия.



«На голосование планируется вынести вопрос о независимости региона от Украины и создании "Херсонской народной республики" по образцу "ДНР" и "ЛНР". Она в дальнейшем также может быть присоединена к России, считают собеседники издания. При этом источники «Медузы» отметили, что изначально референдумы были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте. Собеседники отмечают, что даты могут сдвинуться еще раз по той же причине», — говорится в материале.



По словам источников, сотрудники администрации президента РФ не считают, что России следует присоединять «депрессивные регионы» — однако это личное желание «высшего руководства», то есть президента Владимира Путина.

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