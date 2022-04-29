В правительстве заявили, что дефицит топлива в Украине исчезнет через неделю, но цена вырастет

Дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины будет ликвидирован в течение недели. Об этом заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.



«В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы и сейчас мы решаем вопрос, как максимально быстро ввезти их на территорию Украины», — написала она.



Свириденко отметила, что данная ситуация приведет к «незначительному удорожанию» нефтепродуктов из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта доставки.



Она подчеркнула, что Россия пытается остановить экономику Украины созданием искусственного дефицита топлива.



«Уничтожение Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, являвшегося основным производителем горючего в Украине, а также ряда нефтебаз операторов рынка со значительным запасом горючего привели к временному дефициту», — сообщила Свириденко.

Последние несколько дней по меньшей мере в Киеве и Одессе наблюдается дефицит топлива на заправках в результате уничтожения войсками России нефтебаз в Украине.