В Украине начался дефицит топлива на заправках

Очереди у АЗС в Киеве. Фото: PavlovskyNews / Telegram

По меньшей мере в Киеве и Одессе наблюдается дефицит топлива на заправках в результате уничтожения войсками России нефтебаз в Украине.



По наблюдениям корреспондента НД, сегодня в Киеве на многих АЗС вообще нет топлива. Около тех заправок, где бензин и газ все же есть, выстраиваются большие очереди автомобилей. При этом расчет за топливо только наличными, хотя накануне еще можно было оплатить карточкой. Кроме того, многие сети на своих АЗС ввели лимит на литраж топлива, который можно залить в бак.



Недостаток топлива также наблюдается в Одессе. В местных телеграм-каналах рассказывают, что на всех АЗС поставили ограничения — дают по 10 литров на автомобиль. В то же время цены на бензин снова выросли. К примеру, 95-й уже превышает отметку в 36 гривен за литр, 92-й вообще отсутствует, дизельное топливо найти сложно, а газа давно нет.