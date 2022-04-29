Хотел «сдать» город оккупантам: Главу громады на Сумщине задержали за госизмену

В Сумской области правоохранители задержали главу Середино-Будской территориальной громады по факту государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«По данным следствия, глава территориальной громады оказывал государству-агрессору помощь в осуществлении подрывной деятельности. Он передавал представителям ФСБ информацию о перемещении Вооруженных Сил Украины и видах их вооружения», — говорится в сообщении.



Кроме того, во время оккупации чиновник планировал «сдать» город врагу и приказал убрать блокпост на въезде в населенный пункт.



Глава громады задержан, решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена) и избрании меры пресечения, добавили в прокуратуре.