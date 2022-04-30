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Камнем сдирают татуировки: Оккупанты издеваются над мариупольцами в фильтрационных лагерях

30 апреля 2022, 09:27

Камнем сдирают татуировки: Оккупанты издеваются над мариупольцами в фильтрационных лагерях

Россияне создали 4 фильтрационных лагеря, через которые заставляют пройти жителей Мариуполя перед их депортацией в Россию. В этих местах гражданское население города подвергается разнообразным пыткам. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в медиацентре «Украина».

По его словам, украинских госслужащих там бросают за решетку из-за их места работы, наказывают родственников таких людей, могут забрать у семьи ребенка.

«Попадают в фильтрационный лагерь супруги с двухлетним ребенком. Оккупанты, узнав, что уже взрослая дочь этих людей работает на государственной службе, заявляют: мы забираем у вас ребенка, потому что не хотим, чтобы вы еще одну нацистку воспитали», — рассказал Бойченко.

По словам мэра Мариуполя, россияне используют различные методы издевательств, особенно в отношении мужчин, имеющих татуировки на теле.

«Если им татуировки кажутся похожими, как они считают, на националистические символы, они дают парню камешек и говорят: "Стирай". И он стирает с кожи эти татуировки, а россияне хохочут. Это происходит в Мариуполе, в XXI веке», — заявил Вадим Бойченко.

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