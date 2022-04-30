Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Сегодня планируется эвакуация из нескольких городов Луганской области

30 апреля 2022, 11:24

Сегодня планируется эвакуация из нескольких городов Луганской области

На субботу, 30 апреля, планируется эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громады, Попасной. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что эвакуация бесплатная, и каждому в безопасных городах помогут получить бесплатное жилье, еду, одежду и медицинскую помощь.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

  • Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15;
  • Приволье: центральная площадь;
  • Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
  • Рубежное: Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11;
  • Горское: Дом культуры Украины, ул. Гагарина 13а;
  • Попасная: ул. Мира 155 и 142.

Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.

«Кременная, не пытайтесь вырваться самостоятельно! Ждем улучшения ситуации, и только организованная эвакуация», — подчеркнул Гайдай.

Читайте также:

Две школы и 20 домов разрушены оккупантами в Луганской области 

Еще по теме

Места
Северодонецк Лисичанск Рубежное Попасная Горское
Прочее
Эвакуация Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:22
«Л-ДНР» заставляют «перерегистрироваться» предпринимателей и аграриев на оккупированных территориях
09:27
Камнем сдирают татуировки: Оккупанты издеваются над мариупольцами в фильтрационных лагерях
00:09
«ДНР» заявила об одном погибшем и двоих раненых в результате обстрела Донецка
23:58
В Донецке горела нефтебаза, а миссия ОБСЕ уходит из Украины. Дайджест НД за день ►
19:36
В Мариуполе оккупанты выдают новорожденным свидетельства о рождении «ДНР»
18:59
«ЛНР» будет изымать украинские учебники в школах захваченных городов
13:20
«ДНР» заявила о 93 погибших жителях за время полномасштабной войны
10:47
СМИ узнали о планах России создать «Южную Русь» в Украине
10:27
В Мариуполе установили мошеннический курс валют и собирают персональные данные жителей — омбудсмен
08:24
Нефтебаза горит в Донецке
00:11
Начальник Генштаба РФ прибыл в Изюм. Обстрелы Луганщины и Донецка. Дайджест НД ►
20:35
В оккупированной Макеевке обстреляна автостанция
15:31
«ДНР» отказалась от парада в Донецке на 9 мая
15:06
Жители Донецка не могут попасть на кладбища из-за мин
13:04
В Донецке под удар попали два рынка. Есть жертвы
все новости
12:58
В Харькове оккупанты обстреляли городскую больницу и жилые дома
12:30
Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины, среди погибших — ребенок
11:54
Гумкоридор из Запорожья: Движение через Каменское на Васильевку запрещено
11:41
В России заявили об обстреле приграничного поселка в Брянской области
11:36
Мужчины ОРДЛО могут избежать мобилизации только за взятку
11:24
Сегодня планируется эвакуация из нескольких городов Луганской области
10:51
Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации мариупольцев из «Азовстали»
10:41
Россия потеряла уже более 23 тысяч военных с начала вторжения в Украину
10:22
«Л-ДНР» заставляют «перерегистрироваться» предпринимателей и аграриев на оккупированных территориях
09:27
Камнем сдирают татуировки: Оккупанты издеваются над мариупольцами в фильтрационных лагерях
09:10
Россияне обстреляли автомобиль с волонтерами под Попасной
09:10
Оккупанты обстреляли два села на Днепропетровщине
08:56
Одесса получила новые комплексы ПВО
08:55
Россия отстает от своего графика наступления на Донбассе — Пентагон
08:42
Используют как заложников: Россия пыталась обменять гражданских лиц на военнопленных
все новости
ВИДЕО
В Донецке горела нефтебаза, а миссия ОБСЕ уходит из Украины. Дайджест НД за день ►
29 апреля, 23:58
Начальник Генштаба РФ прибыл в Изюм. Обстрелы Луганщины и Донецка. Дайджест НД ►
29 апреля, 00:11
Кремль поменял куратора «Л-ДНР». Удары по Краматорску и Славянску. Дайджест НД ►
27 апреля, 23:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция