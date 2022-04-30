Сегодня планируется эвакуация из нескольких городов Луганской области

На субботу, 30 апреля, планируется эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громады, Попасной. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Он отметил, что эвакуация бесплатная, и каждому в безопасных городах помогут получить бесплатное жилье, еду, одежду и медицинскую помощь.
Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:
Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз.
«Кременная, не пытайтесь вырваться самостоятельно! Ждем улучшения ситуации, и только организованная эвакуация», — подчеркнул Гайдай.