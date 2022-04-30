В России заявили об обстреле приграничного поселка в Брянской области

Фото: Александр Богомаз / Telegram

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что утром 30 апреля якобы под обстрел попал поселок в приграничном с Украиной районе.



Богомаз утверждает, что российская ПВО «не допустила проникновения украинского самолета на территорию региона». Два снаряда якобы попали по приграничному поселку Жеча.



По словам губернатора, взрывная волна повредила обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, второй снаряд упал на прилегающую территорию. Он добавил, что жертв нет, на месте работают оперативные службы.

Фото: Александр Богомаз / Telegram