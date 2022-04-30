Россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины, среди погибших — ребенок

За минувшие сутки в Донецкой области оккупанты убили несколько мирных жителей, среди них – ребенок. Также есть раненые, в том числе дети, сообщает Нацполиция Украины.



«Россияне обстреляли 12 населенных пунктов. В результате российских ударов разрушения получили по меньшей мере 36 гражданских объектов — жилые дома, больница, школа, промышленный цех, железнодорожная инфраструктура», — говорится в сообщении.



За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Северск, Николаевка, Великая Новоселка, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовка, Шандриголово, Времовка.



Оккупанты обстреливали мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня «Град», танков, тяжелой артиллерии.



Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.