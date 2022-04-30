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Российские войска пытались наступать на Донбассе — Генштаб ВСУ

30 апреля 2022, 08:06

Российские войска пытались наступать на Донбассе — Генштаб ВСУ

Российские войска продолжали вести наступление на Донбассе в направлении населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман, Калиново и Попасная, Оленевка и Новомихайловка и завершить захват Рубежного, но успеха не имели. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Противник «наносит авиационные, ракетные удары и обстреливает объекты из артиллерии в глубине территории Украины, позиции наших войск вдоль линии столкновения и в приграничных районах», - сказано в сообщении.

Продолжается перегруппировка и усиление группировок российских войск.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на том, чтобы удержать позиции и нанести удар по ВСУ. Он осуществляет перемещение отдельных подразделений с территории Белгородской области в район города Изюм.

Российские подразделения пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое, успеха не имели. С целью прикрытия группировок своих войск в Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил.

На Северском направлении россияне обстреляли позиции украинских войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.

На Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск.

На Южнобужском направлении активного наступления не было, есть единичные обстрелы украинских позиций.

На Бессарабском направлении без существенных изменений.

На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций ВСУ, предположительно для разоблачения наличия и характера действий резервов.

ВСУ поразили 10 воздушных целей: один самолет и 9 БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

На территории Донецкой и Луганской областей отразили 14 атак. Уничтожены 11 танков, 7 артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей.

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